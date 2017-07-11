Prefeito empossa mais oito novos servidores públicos de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro deu posse a mais oito novos servidores municipais, aprovados no concurso público realizado em 2016, nesta terça-feira (11), em cerimônia realizada no gabinete. São sete atendentes sociais e um psicólogo que atenderão as unidades de acolhimento.

De acordo com as informações divulgadas pela Agecom, prefeito afirmou que é funcionário público por quatro anos – período previsto para o mandato – enquanto os convocados terão uma vida no serviço público, destacando a necessidade do empenho e força dos membros do governo somados aos novos servidores. O chefe do Executivo municipal desejou sucesso a todos.