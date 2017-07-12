Alziro Lanches oferece vaga para garçom e chapeiro em Aquidauana

Quem está de olho em uma oportunidade no mercado de trabalho e tem experiência com lanchonete pode concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Alziro Lanches, em Aquidauana. As vagas são para garçom ou chapeiro, o estabelecimento exige pelo menos um ano de experiência.

O processo de seleção será realizado nesta quinta-feira (13), a partir das 15h. Os interessados devem comparecer ao local com a carteira de trabalho, para comprovar a experiência. O Alziro Lanches fica na rua Bichara Salamene, próximo ao trilho.