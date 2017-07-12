Carteira é furtada da cesta de bicicleta de mulher atendida em posto de saúde

Mulher de 32 anos teve a carteira furtada enquanto recebia atendimento médico na tarde de ontem, no Posto de Saúde da Vila Pinheiro, em Aquidauana. A vítima disse que, enquanto aguardava a sua vez, deixou o objeto dentro da bolsa na cesta da bicicleta.



Mais tarde, quando foi chamada para atendimento, acabou esquecendo os pertences no local. Em seguida, quando retornou, se deu conta que a carteira com dinheiro, documentos e outros itens pessoais havia desaparecido. O caso foi registrado hoje.