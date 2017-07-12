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Desafio de Piraputanga vai reunir cerca de 2 mil pessoas e movimentar comércio

Evento é promovido pela empresa Atitude Aventuras & Desafios e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo

Renan Nucci

Publicado em 12/07/2017 às 16:22

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No próximo dia 30, o Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, sediará pela terceira vez uma das maiores provas de ciclismo de Mato Grosso do Sul: o Desafio Piraputanga de Mountain Bike. A expectativa é de que 2 mil pessoas, entre competidores e expectadores, participem do evento que já está incluído no calendário oficial da modalidade no estado, movimentando o setor de turismo da região.

A competição tem recorde de inscritos, 920 atletas, que disputarão dividindo-se nas categorias Pró (90 KM), Sport (44 KM) ou Turimos (20 KM). Essa prova já foi incluída no calendário da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo.  O evento está prometendo movimentar o distrito, conhecido pela tranquilidade, por suas belezas naturais e pela hospitalidade de seus moradores. 

Durante a prova, o percurso dos atletas contará estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio e córregos entre os distritos de Camisão, Piraputanga e as Furnas dos Baianos I e II. Na região predomina planícies e planaltos, é cercada de vegetação típica de cerrado, morros e montanhas, com o Rio Aquidauana cortando toda a paisagem e dando um visual maravilhoso. 

O 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike é promovido pela empresa Atitude Aventuras & Desafios e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo. 


"Acreditamos no potencial turístico da nossa cidade e eventos como este agregam valor ao turismo esportivo e de aventura. Receberemos mais de 2000 pessoas para essa competição, entre atletas e acompanhantes. Para isso, estamos mobilizando a comunidade e empresários para se prepararem para recepcionar e atender esses turistas, pois o evento irá gerar fluxo de pessoas e renda", pontuou Humberto Torres, diretor-presidente da Fundact.


De acordo com dados da Fundact, a rede hoteleira já está com quase 100% da capacidade de lotação completa em reservas feitas para o final de semana do evento. Em Piraputanga, ainda há algumas áreas disponíveis para camping e algumas casas para hospedagem na modalidade cama-café. 

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