Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:54

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana e Anastácio

Governo investe mais de R$ 104 milhões e constrói 90 pontes em MS

“Significam desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre os municípios”, afirma o governador Reinaldo Azambuja

Renan Nucci

Publicado em 12/07/2017 às 16:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na primeira reportagem da série especial sobre pontes em Mato Grosso do Sul, o Portal MS revela os investimentos totais nesse tipo de empreendimento. Mais de R$ 104 milhões garantem a construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul. Alternativas de transporte e produção, as obras beneficiam diretamente 773 mil pessoas (IBGE). “Significam desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre os municípios”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

Dos 90 projetos de pontes idealizados pelo Governo do Estado, 31 já foram concluídos, 21 estão em execução e 38 passam por processo de licitação, conforme dados da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Do total de recursos previstos, R$ 20,7 milhões estão garantidos pela União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Os recursos federais são destinados para 38 pontes em 17 cidades.

Histórico

Os investimentos maciços do Governo em pontes de concreto tiveram início com reparos emergenciais em dezenas de estruturas danificadas pelas chuvas que atingiram o Estado no verão de 2015/2016. Ao iniciar a reconstrução, a Agesul teve como norte a substituição de pontes de madeira por travessias de concreto. Ao optar pelo modelo reforçado e tecnicamente recomendado, o objetivo era dar mais segurança e qualidade ao usuário.

“Todas as pontes que estamos fazendo estão sendo realizadas com projetos executivos para garantir a qualidade e o bom emprego do dinheiro público”, afirma o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Segundo ele, a substituição das estruturas ainda contribui para a expansão da infraestrutura e logística de Mato Grosso do Sul, além de gerar menos gastos para o poder público com manutenção.

O governador também destacou a qualidade dos projetos das pontes e garantiu que as novas edificações “vão perdurar por anos”. Conforme Reinaldo Azambuja, nunca se investiu tanto na construção de pontes de concreto na história do Estado. “Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas desde a criação de Mato Grosso do Sul (1977)”, observa.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo