Rompimento da rede pode causar falta de água em quatro bairro

Aquidauana
Sanesul informou que a previsão é normalizar o fornecimento às 12h
A Sanesul informa à população de Aquidauana que, em virtude do rompimento de rede e necessidade urgente de conserto no sistema de abastecimento, poderá ocorrer interrupção no fornecimento de água nos seguintes bairros: Centro, Guanandi, bairro Alto e Paraíso. A previsão de normalização do abastecimento é para hoje (12), às 12h.
“É importante que a população evite o desperdício até que se normalize o abastecimento”, afirma a empresa estadual de abastecimento, em nota divulgada à imprensa. “Desde já a Sanesul agradece a compreensão de todos”, afirma o documento enviado pela assessoria.
Caso tenha alguma dúvida, os usuários dos serviços de água e esgoto podem em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, que funciona 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800-67-6010.
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