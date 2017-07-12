Solenidade em comemoração à Retirada da Laguna ocorre amanhã

Aquidauana
Comandante do 9º BE Comb, tenente Coronel Bogoni recebe os convidados às 14h30 no Porto Canuto
A semana segue cheia de eventos importantes de eventos importantes para o 9º Batalhão de Engenharia de Combate – Batalhão Carlos Camisão. Nesta quinta-feira (13), às 14h30, o comandante do 9º BE CMb, tenente coronel Fabio Batista Bogoni, convida para a solenidade em comemoração aos 150 anos da Retirada da Laguna. O evento ocorre no Porto Canuto – próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal.
No sábado (15), o 9º BE Cmb realiza o Encontro do Ex-integrantes com uma programação preparada especialmente para o evento. Os convidados serão recepcionados às 8h. Os ex-integrantes vão posar para uma foto oficial, participar de palestra e visitar as instalações. O encontro termina com um almoço, às 12h.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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