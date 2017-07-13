Casal acusa funerária de estelionato e caso termina na delegacia

Anastácio
Marido e mulher alegam que estavam sendo prejudicados pela empresa, motivo pelo qual queriam tirar satisfações
Desentendimento envolvendo cláusulas de contrato entre um casal e uma funerária de Anastácio terminou na delegacia. Marido e mulher não aprovaram alterações no documento e passaram a desconfiar da atendente, levantando hipótese de estelionato. Esta, por sua vez, diante de tal acusação e com medo de ser agredida, denunciou o caso à Polícia Civil.
Consta no registro da ocorrência, que, por volta das 18h, o homem de 36 e a mulher de 39 anos foram a empresa discutir cláusulas do contrato. Conforme relatado, a dupla não concordou com certos itens e passou a ofender a atendente. Os ânimos se inflamaram e, depois de supostamente a chamarem de estelionatária, o homem teria avançado contra ela, mas foi contido antes que pudesse fazer algo.
Os dois alegam que estavam sendo prejudicados pela empresa, motivo pelo qual queriam tirar satisfações. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia como ameaça e calúnia, tendo a atendente como vítima e os demais como autores.
*Matéria alterada no dia 14/7/2017, às 10h21 para recorreção de informações
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