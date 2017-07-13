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PM ultrapassa 60 toneladas de drogas apreendidas no 1º semestre

Dados resumem a atuação da PM em nosso Estado, sempre agindo em prol da sociedade, afirma o comando

Renan Nucci

Publicado em 13/07/2017 às 16:13

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A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulga o resultado das atividades realizadas no primeiro semestre de 2017 em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Durante as 3.854 operações realizadas de janeiro a 02 de julho de 2017, a PMMS cumpriu 2.017 mandados de prisão, apreendeu 62,890 toneladas de droga, e ainda aprendeu 492 armas de fogo. Foi realizada abordagem a 344.073 pessoas, e destas, 16.316 foram conduzidas para as delegacias de Polícia Judiciária.

Foram abordados 279.309 veículos, sendo que 1.250 estavam com restrição criminal de roubo ou furto e foram recuperados, também foram apreendidos 526.825 pacotes de cigarros.

O policiamento de trânsito aplicou 42.087 notificações por infrações diversas e, através das blitzes preventivas, removeu 8.438 veículos por restrições diversas, tendo sido confeccionadas 490 notificações pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

“A Polícia Militar através do setor de comunicação, tem apresentado em seu site os resultados de seu empenho, no intuito de  manter a população informada desse combate diário à criminalidade. A PMMS tem coibido  a prática de crimes, mantido a ordem e vem apreendendo grande quantidade de drogas, visando promover bem estar e sensação de segurança à população. Estes dados resumem a atuação da PM em nosso Estado, sempre agindo em prol da sociedade”, frisou o Comandante-Geral da PMMS, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta.

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