Polícia de Aquidauana prende paulistas com iscas irregulares e os multa em R$ 10 mil

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizavam fiscalização ontem (12) pela manhã no município de dois Irmãos do Buriti, quando apreenderam 2.400 iscas vivas da espécie “caranguejo”, que eram transportadas ilegalmente pela rodovia BR-262. Dois infratores, de 31 e 40 anos, residentes em Mirandópolis (SP), estavam em um veículo Chevrolet S10 e não possuíam documentação ambiental para o transporte das iscas.

Os dois afirmaram que capturaram os caranguejos em lagoas marginais ao rio Paraná. O veículo e as iscas foram apreendidos. Eles foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti e autuados por crime ambiental de transporte de produto da pesca predatória ilegalmente, que prevê pena de um a três anos de detenção.

Cada um também foi autuado administrativamente e foram multados em R$ 10 mil. As iscas serão soltas na bacia do rio Paraná, na região de onde foram capturadas.