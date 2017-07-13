Polícia de Aquidauana prende paulistas com iscas irregulares e os multa em R$ 10 mil

Aquidauana
Os dois autores afirmaram que capturaram os caranguejos em lagoas marginais ao rio Paraná
Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizavam fiscalização ontem (12) pela manhã no município de dois Irmãos do Buriti, quando apreenderam 2.400 iscas vivas da espécie “caranguejo”, que eram transportadas ilegalmente pela rodovia BR-262. Dois infratores, de 31 e 40 anos, residentes em Mirandópolis (SP), estavam em um veículo Chevrolet S10 e não possuíam documentação ambiental para o transporte das iscas.
Os dois afirmaram que capturaram os caranguejos em lagoas marginais ao rio Paraná. O veículo e as iscas foram apreendidos. Eles foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti e autuados por crime ambiental de transporte de produto da pesca predatória ilegalmente, que prevê pena de um a três anos de detenção.
Cada um também foi autuado administrativamente e foram multados em R$ 10 mil. As iscas serão soltas na bacia do rio Paraná, na região de onde foram capturadas.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS