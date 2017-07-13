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Porto Canuto é palco de solenidade que celebrou 150 anos da Retirada da Laguna

Evento reuniu autoridades militares e civis para relembrar importante episódio da Guerra do Paraguai

Flavio Brito

Publicado em 13/07/2017 às 17:37

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Os 150 anos da Retirada da Laguna foram celebrados em evento realizado nesta quinta-feira (13). O Porto Canuto –local histórico onde foi encerrado um dos mais importantes episódios da nossa história– serviu de palco para a solenidade. O comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Carlos Camisão, Tenente Coronel Fábio Batista Bogoni, foi o anfitrião da solenidade que contou com a presença de autoridades militares e civis.

“Registro o nosso orgulho e respeito a todos os militares do 9º BE Cmb”, disse o General de Brigada Severino de Ramos Bento da Paixão, diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, que também esteve em Nioaque, em evento que rememorou a Retirada da Laguna. A diretoria tem a missão de controlar as atividades referentes à catalogação, controle e difusão dos bens materiais que compõem o acervo cultural do Exército.

O Comandante Militar do Oeste, General de Brigada José Carlos Braga de Avelar ressaltou que “é importante relembrar a história militar para garantir o sucesso das futuras ações” e que momentos como o celebrado hoje “aproximam a população das Forças Armadas”, já que reforça a importância deste trabalho para sociedade. 
“É muito importante relembrar os nossos feitos históricos para que nós possamos colher os ensinamentos daqueles que nos antecederam para planejar nossas ações para o futuro”, reforçou o Tenente Coronel Bogoni. Eventos alusivos a este importante episódio da Guerra do Paraguai foram realizados em cidades como Nioaque, Aquidauana e Corumbá. 

O evento em Aquidauana contou com participação do diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, que na ocasião representou o prefeito Odilon Ribeiro, do presidente da Fundtur, Bruno Wendling, do vereador Edinho Grance, diretora do IFMS Hilda Ribeiro Romero, entre outras autoridades civis de Aquidauana e Anastácio.

 

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