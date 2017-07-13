Sem Aquidauana, Dourados, Itaquiraí, Três Lagoas e da Capital são as melhores

O futsal dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEms) chega à fase semifinal. No torneio feminino, Campo Grande (Escola Estadual 11 de Outubro), Dourados, Itaquiraí e Três Lagoas seguem na briga pelo título. A equipe de Aquidauana participou das disputas, mas ficou pelo caminho.

Revelação de 2015, Itaquiraí chegou aos Jems mais experiente. O time evoluiu na competição e nessa quarta-feira (12.7) enfrentou seu maior desafio: a equipe de Corumbá. Depois de um início tenso e de estarem perdendo por 1×0, as meninas conseguiram tocar a bola e furar a forte defesa adversária, trilhando o caminho até a semifinal. No fim, venceram por 5×1. “Para a gente que é do interior, de uma cidade de pouco mais de 22 mil habitantes, é um feito bem bacana. O mérito é todo delas. Essas garotas são muito dedicadas. Vivem futebol. Treinam forte e são muito unidas. O resultado de hoje é fruto de um trabalho de mais de ano”, disse o técnico Leonardo Capelari.

O adversário de Itaquiraí é a equipe de Três Lagoas que fez um jogo sem gols contra Caarapó. A vaga foi garantida nos pênaltis, pelo placar de 2×1. “É uma grande conquista para as meninas. Nosso trabalho é novo, a equipe é nova. As meninas estão com muita garra e agora vamos tentar avançar um pouco mais”, disse o técnico de Três Lagoas, Rogério Santos.

A sensação das duas equipes é de felicidade e expectativa de vitória. “É muito emocionante. Foi difícil, mas a gente chegou até aqui por causa da nossa união. Vamos dar nosso melhor. Não podemos desistir”, falou Ana Aline de Três Lagoas. “Estou emocionada. Feliz demais, por ter essa equipe maravilhosa, minhas amigas. Viemos mais preparadas este ano e com uma meta apenas: ganhar”, afirmou Emanuelly Sanabria de Itaquiraí.

Campo Grande x Dourados

A outra semifinal é entre Campo Grande e Dourados. A equipe do interior garantiu lugar entre as quatro melhores do campeonato com a vitória por 5×0 sobre o time de Campo Grande (Escola Máxima). “Estamos lutando. As meninas estão fazendo um trabalho legal. Ficar entre os quatro é bom demais. O que vier é lucro. Vamos quebrar a cabeça para achar um caminho para conseguir passar pela semifinal”, falou o técnico Daniel Tomiati.

O último time a se classificar foi o da Escola Estadual 11 de Outubro de Campo Grande. O jogo contra Juti foi bastante disputado e definido no fim do segundo tempo, com boa atuação de Estéfani que balançou a rede. A equipe vice-campeã do ano passado, já tem história nos escolares e tenta chegar a mais uma final. “Esse trabalho é de longa data. A gente não está aqui por hoje. Esse time já venceu os escolares. Amanhã teremos que ter mais raça, uma de nossas meninas vai voltar e vai ser um jogo melhor”, contou a técnica Celanira Espíndola.

As jogadoras estão animadas para a partida. “A sensação é muito boa só de estar aqui porque é minha primeira vez. A gente aprendeu muito, passou por dificuldades, mas o nosso objetivo é chegar na final. Vamos ver no que dá”, contou Giovana Vitória de Dourados. “Estou muito feliz porque chegar até aqui não é fácil. Vamos tentar chegar até a final. Vai ser um jogo difícil. É mais sangue no olho. Vamos fazer bonito para o povo ver”, prometeu Estéfani Nascimento.