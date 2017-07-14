Artesã faz rifa para continuar tratamento depois de acidente de moto

A artesã aquidauanense Andreia Cardoso realiza uma rifa para continuar o tratamento de saúde desde que ela se envolveu em um acidente na rua dos Ferroviários, há cerca de um mês. Ela estava na garupa de uma moto no dia 16 de junho que acabou batendo em caminhonete. No momento, ele estava com o filho, mas o garoto não sofreu ferimentos graves.

De acordo com uma amiga, que ajuda nas vendas de uma rifa para ajudar a custear o tratamento, Andreia teve de passar por procedimentos para a reconstrução de ossos do pé. Conforme apurado, a caminhonete, conduzida por um homem de 64 anos, seguia pela rua dos Ferroviários, que é preferencial, quando, no cruzamento com a rua Assis Ribeiro, bateu com a motocicleta, provocando a queda dos ocupantes. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Andreia precisa fazer o uso de oito injeções que custam R$ 130 cada. Quem quiser pode comprar a rifa por R$ 5 e concorrer a um jogo de banheiro com quatro peças feitas em crochê pela própria artesã. Para mais informações é só entrar em contato com a Caroline pelo (67) 99943-5304.