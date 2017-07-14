Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece seis vagas de emprego para hoje

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*vagas locais ( Aquidauana / Anastácio )



consultor de vendas

projetista ( arquiteto )



*Vagas regionais ( rural/ outras cidades )



campeiro (com traia completa)

campeiro (com experiência em inseminação)

trabalhador rural

motorista de ônibus escolar ( com curso )

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 horas.