Prefeitura de Aquidauana convoca aprovados em concurso para posse no dia 18

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro está realizando mais uma convocação para os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de 2016.

A convocação vale para os candidatos considerados aptos, através do edital nº 20/2017, publicado no Diário Oficial n° 769, publicado nesta quinta-feira (13), para nomeação e posse.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os convocados deverão comparecer no gabinete do Prefeito, sito à Rua Luiz da Costa Gomes nº 711, Vila Cidade Nova, na terça-feira (18), às 9h, munidos dos documentos pessoais.