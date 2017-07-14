Regulamentação de moto-taxistas será foco do Cetran em Aquidauana

A falta de regulamentação para a atuação de moto-taxistas e taxistas em Aquidauana será o foco de atuação do Conselho Estadual de Trânsito – Cetran, no município. Estas e outras questões foram debatidas entre a dirigente do Cetran, Regina Maria Duarte e representantes do Executivo Municipal. “Uma das minhas atribuições é cumprir e fazer cumprir a legislação. Há uma lei, mas ela não condiz mais com a nossa realidade. Se ela está defasada, se ela está antiquada, eu tenho que legislar novamente”, afirmou Regina Maria, em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro.

“Hoje, o setor tem uma preocupação muito grande com os serviços prestados à sociedade. Um dos serviços que me preocupa muito e que nós vamos determinar a regulamentação adequada é o do moto-táxi. Ele, hoje, é um profissional do trânsito. Antes, eles eram clandestinos. Hoje, nós não admitimos mais a clandestinidade. Nós queremos todos capacitados, cadastrados junto ao Departamento Municipal de Trânsito, com as características que a legislação determina. Este vai ser meu ponto forte aqui”, disse a presidente do Cetran.

Para tratar deste e de outros assuntos ligados ao trânsito, participaram da reunião realizada ontem (13), o assessor especial de Trânsito de Aquidauana, Gilberto Barbosa da Cruz; o professor Melquesedeque Pereira; vice-prefeita, Selma Suleiman; os gerentes de Governo, Wezer Lucareli; de Obras e Serviços Urbanos, Archibald Joseph-Mac e de Planejamento, Ronaldo Ângelo. O encontro serviu para que a dirigente do Cetran pudesse fazer uma avaliação da situação em Aquidauana, depois uma reunião será marcada com o prefeito Odilon Ribeiro para dar prosseguimento ao trabalho.

A alta velocidade e a imprudência também foram lembradas Regina Maria como as principais causas de acidente em Mato Grosso do Sul, sendo dois fatores que merecem a atenção das autoridades. Na oportunidade ainda foram abordados vários assuntos inerentes ao trânsito, como incentivo para aumento da arrecadação do IPVA; a Junta Administrativa de Recursos de Infração-JARI; estacionamento rotativo/parquímetro no centro da cidade; acessibilidade; faixa de pedestre; travessia elevada com faixa de pedestre; mobilidade urbana; frota escolar; horário de carga e descarga no comércio e de tráfego de veículos pesados no centro da cidade; regularização situação dos moto taxi taxistas, entre outros.

Os gerentes presentes, juntamente com o assessor especial de Trânsito Gilberto Cruz discorreram sobre os projetos já prontos, sendo que muitos deles já foram apresentados aos órgãos competentes nos governos estadual e federal. Ventilou-se também a possibilidade de estabelecer um local específico para a Assessoria Especial de Trânsito do município, para melhor desenvolver suas funções.