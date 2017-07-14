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Regulamentação de moto-taxistas será foco do Cetran em Aquidauana

Dirigente do Conselho Estadual de Trânsito, Regina Maria Duarte esteve no município para tratar de assuntos inerentes ao setor

Flavio Brito

Publicado em 14/07/2017 às 15:09

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A falta de regulamentação para a atuação de moto-taxistas e taxistas em Aquidauana será o foco de atuação do Conselho Estadual de Trânsito – Cetran, no município. Estas e outras questões foram debatidas entre a dirigente do Cetran, Regina Maria Duarte e representantes do Executivo Municipal. “Uma das minhas atribuições é cumprir e fazer cumprir a legislação. Há uma lei, mas ela não condiz mais com a nossa realidade. Se ela está defasada, se ela está antiquada, eu tenho que legislar novamente”, afirmou Regina Maria, em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro.

“Hoje, o setor tem uma preocupação muito grande com os serviços prestados à sociedade. Um dos serviços que me preocupa muito e que nós vamos determinar a regulamentação adequada é o do moto-táxi. Ele, hoje, é um profissional do trânsito. Antes, eles eram clandestinos. Hoje, nós não admitimos mais a clandestinidade. Nós queremos todos capacitados, cadastrados junto ao Departamento Municipal de Trânsito, com as características que a legislação determina. Este vai ser meu ponto forte aqui”, disse a presidente do Cetran. 

Para tratar deste e de outros assuntos ligados ao trânsito, participaram da reunião realizada ontem (13), o assessor especial de Trânsito de Aquidauana, Gilberto Barbosa da Cruz; o professor Melquesedeque Pereira; vice-prefeita, Selma Suleiman; os gerentes de Governo, Wezer Lucareli; de Obras e Serviços Urbanos, Archibald Joseph-Mac e de Planejamento, Ronaldo Ângelo.  O encontro serviu para que a dirigente do Cetran pudesse fazer uma avaliação da situação em Aquidauana, depois uma reunião será marcada com o prefeito Odilon Ribeiro para dar prosseguimento ao trabalho. 

A alta velocidade e a imprudência também foram lembradas Regina Maria como as principais causas de acidente em Mato Grosso do Sul, sendo dois fatores que merecem a atenção das autoridades. Na oportunidade ainda foram abordados vários assuntos inerentes ao trânsito, como incentivo para aumento da arrecadação do IPVA; a Junta Administrativa de Recursos de Infração-JARI; estacionamento rotativo/parquímetro no centro da cidade; acessibilidade; faixa de pedestre; travessia elevada com faixa de pedestre; mobilidade urbana; frota escolar; horário de carga e descarga no comércio e de tráfego de veículos pesados no centro da cidade; regularização situação dos moto taxi taxistas, entre outros.

Os gerentes presentes, juntamente com o assessor especial de Trânsito Gilberto Cruz discorreram sobre os projetos já prontos, sendo que muitos deles já foram apresentados aos órgãos competentes nos governos estadual e federal. Ventilou-se também a possibilidade de estabelecer um local específico para a Assessoria Especial de Trânsito do município, para melhor desenvolver suas funções.

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