Serviço de manutenção do calçamento da Pantaneta termina em até 10 dias

O calçamento da avenida Pantaneta está passando por reparos para a recolocação das pedras portuguesas que formam os mosaicos que enfeitam a via. Todo o meio-feio e a rotatória da avenida vão receber nova pintura.

Sobre a realização do trabalho, a prefeitura informou que o calçamento estava bastante danificado, e prejudicando a caminhada e o lazer de quem usa diariamente a avenida.

A equipe que trabalha no local já concluiu 5 canteiros e deve finalizar os serviços até o final de semana que vem. A avenida será palco da festa que vai recepcionar o público e os competidores do Rally dos Sertões.

A maior competição off-road do país e uma das maiores do mundo passa por Aquidauana entre os dias 25 e 26 de agosto, que os pilotos parte para a Bonito (MS) – local da chegada.