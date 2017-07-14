Serviço de manutenção do calçamento da Pantaneta termina em até 10 dias

Aquidauana
O calçamento da avenida Pantaneta está passando por reparos para a recolocação das pedras portuguesas que formam os mosaicos que enfeitam a via. Todo o meio-feio e a rotatória da avenida vão receber nova pintura.
Sobre a realização do trabalho, a prefeitura informou que o calçamento estava bastante danificado, e prejudicando a caminhada e o lazer de quem usa diariamente a avenida.
A equipe que trabalha no local já concluiu 5 canteiros e deve finalizar os serviços até o final de semana que vem. A avenida será palco da festa que vai recepcionar o público e os competidores do Rally dos Sertões.
A maior competição off-road do país e uma das maiores do mundo passa por Aquidauana entre os dias 25 e 26 de agosto, que os pilotos parte para a Bonito (MS) – local da chegada.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS