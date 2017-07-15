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9º BE Cmb realiza almoço para ex-integrantes neste sábado

Evento foi organizado para homenagear militares que atuaram no Batalhão Carlos Camisão

Flavio Brito

Publicado em 15/07/2017 às 10:21

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Neste sábado (15), o 9º Batalhão de Engenharia de Combate – Batalhão Carlos Camisão realizou o Encontro do Ex-integrantes com uma programação preparada especialmente para o evento. Os convidados foram recepcionados às 8h. Os ex-integrantes posaram para uma foto oficial, participaram de palestra e visitaram as instalações. O encontro terminou com um almoço, às 12h.

“É a oportunidade que nos temos de reverenciar aqueles que nos antecederam, que com seu trabalho, com seu esforço se dedicaram a este Batalhão. Se hoje o Batalhão se encontra do jeito que está é porque essas pessoas colaboraram para que isso acontecesse”, afirmou o comandante do 9º BE Cmb, tenente-coronel Fábio Batista Bogoni. 

Além da reverência feita aos ex-integrantes, o tenente-coronel Bogoni ressaltou a importância do encontro para promover a confraternização e a possibilidade de rever grandes amigos. “É um dia muito especial para mim, com a presença do meu pai que é um ex-integrante do Batalhão também”, disse o comandante do 9º BE Cmb.

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