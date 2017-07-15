Após passar por Aquidauana, Capital conquista torneio de handebol do Jems

O título do torneio feminino de handebol dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul continua nas mãos da Escola Licurgo de Oliveira, de Campo Grande. As meninas venceram os sete jogos do campeonato e terminaram em primeiro lugar no sistema de pontos corridos. A última partida foi disputada na manhã desta sexta-feira, na Uniderp Agrárias.



A confirmação da medalha de ouro foi frente ao time da Escola Dóris Mendes Trindade de Aquidauana. As atuais campeãs da segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude ganharam pelo placar de 33×5. Ao longo dos Jems, a equipe marcou 203 gols, uma média de 29 por partida.



“É maravilhoso. A gente treinou muito e queria mostrar que a gente era capaz. A gente sempre acreditou, deu o melhor. Vamos treinar ainda mais, para irmos confiantes para Curitiba e tentar ganhar a primeira divisão”, disse Camille Bispo, bicampeã dos Jems e eleita destaque do campeonato. “A gente veio com garra para vencer. Vamos dar nosso melhor em Curitiba. Nosso objetivo é ganhar. No ano passado nós subimos, agora não podemos deixar cair”, completou a colega Bárbara.



O técnico da equipe, Sander Arte comemorou a conquista, mas assim como as garotas já está pensando no nacional. “É uma satisfação, uma alegria muito grande vencer. As meninas treinaram bastante e mereceram. Agora temos 60 dias para treinar mais forte e disputar de igual para igual no brasileiro. A gente sabe que primeira divisão é diferente, os times são mais fortes, mas vamos fazer de tudo para representar bem o Estado”, disse o professor que elogiou a quantidade de jogos realizados nos Jems por serem uma forma de testar a equipe que tem dificuldades em fazer amistosos.



O segundo lugar dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul ficou com a Escola Eduardo Olímpio de Campo Grande e o terceiro com o SEI de Dourados.

Masculino

No masculino, o time da Escola Castelo Branco de Jardim também foi bicampeão dos Jems e, assim como Campo Grande, disputa a primeira divisão dos Jogos Escolares da Juventude. A final foi contra a equipe da Escola Mucio Teixeira de Campo Grande que ficou com a prata. A Escola SEI de Dourados foi a terceira.

Os Jems são uma promoção do Governo do Estado, por meio da Fundesporte e garantem ao vencedor o direito de representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional: os Jogos Escolares da Juventude, marcados para setembro, na cidade de Curitiba (PR).

A etapa Futsal e Handebol foi realizada entre 7 e 14 de julho e reuniu 78 equipes de 40 municípios. Dezenove times de 12 municípios disputaram o torneio de handebol. No futsal foram 59 equipes de 39 municípios.

“Nossa avaliação é muito positiva. Tudo correu dentro do esperado, tanto nas partidas quanto nas atividades do Centro de Convivência. A participação dos municípios foi muito boa e o nível técnico está melhorando. Acreditamos que estaremos bem representados na etapa nacional. O futsal está na terceira divisão e pelo que vimos, temos boas chances de subir. No handebol as equipes também estão boas, mas disputar a primeira divisão com equipes escolares que repetem formação de clubes é mais difícil. Mas nós cremos que nossas equipes farão um bom papel”, avaliou o diretor-geral dos Jems, professor Paulo Ricardo.