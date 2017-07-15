Homem é preso pela PM rondando Hospital Funrural com faca de 25 cm

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu ontem um rapaz de 22 anos que transitava pelas imediações do Hospital Funrural, na MS-450, portando uma faca com lâmina de 25 centímetros.



Segundo o boletim de ocorrência, policial que estava no local percebeu as atitudes suspeitas do autor, rondando como se estivesse esperando alguém para atacar, e o abordou.



Ao perceber que ele estava armado com a faca, o policial deu voz de prisão e o deteve até à chegada da equipe de reforço. Ele então foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por porte de arma.