Homem é preso pela PM rondando Hospital Funrural com faca de 25 cm

Ameaça
Suspeita é de que o autor estivesse procurando por alguém específico para atacar; flagrante aconteceu ontem e foi entregue à Polícia Civil
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu ontem um rapaz de 22 anos que transitava pelas imediações do Hospital Funrural, na MS-450, portando uma faca com lâmina de 25 centímetros.
Segundo o boletim de ocorrência, policial que estava no local percebeu as atitudes suspeitas do autor, rondando como se estivesse esperando alguém para atacar, e o abordou.
Ao perceber que ele estava armado com a faca, o policial deu voz de prisão e o deteve até à chegada da equipe de reforço. Ele então foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por porte de arma.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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