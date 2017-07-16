Homem esfaqueia esposa e causa ferimento de 10 centímetros

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu ontem, no Bairro São Pedro, um homem de 30 anos que esfaqueou a esposa e ameaçava matá-la. A vítima teve ferimentos nas costas e nas coxas. Um dos cortes, segundo o boletim de ocorrência, tinha cerca de 10 centímetros. O autor guardava arma de fogo e munições em casa.



Conforme apurado, a amiga da vítima teve que socorrê-la antes que algo pior acontecesse, uma vez que a mulher, em estado de choque, não tinha coragem de denunciar por medo de ser assassinada.



De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram na casa, o homem os recebeu e disse que nada havia ocorrido, entretanto, a mulher disse o contrário. Ela falou que na noite anterior pediu separação, mas o homem não aceitou e, agressivo, a espancou com socos e chutes e depois a esfaqueou.



O autor dizia à vítima que a mataria e que seria melhor se ela não colocasse os pés para fora de casa. Ela tentou deixar a residência, mesmo assim, mas o homem usou a faca para cortar os pneus da bicicleta dela, em tom de intimidação. A vítima então pediu ajuda e a PM chegou ao local, dentendo o agressor e o levando para a delegacia.



Ela recebeu atendimento médico, foi levada para a delegacia, representou criminalmente e pediu medidas protetivas. Na casa onde residiam a PM encontrou uma arma calibre 28 e munições, por isso, além dos crimes no âmbito da violência doméstica, o homem também vai responder por posse de arma de fogo.