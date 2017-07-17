Aprovados em concurso tomam posse amanhã

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro está realizando mais uma convocação para os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de 2016.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os convocados deverão comparecer no gabinete do Prefeito, localizado na rua Luiz da Costa Gomes nº 711, Vila Cidade Nova, amanhã (18), às 9h, munidos dos documentos pessoais.

A convocação vale para os candidatos considerados aptos, através do edital nº 20/2017, publicado no Diário Oficial n° 769, publicado na quinta-feira (13), para nomeação e posse.