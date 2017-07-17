Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece oito vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas em baixo:

*Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

consultor de vendas

projetista (arquiteto)

*Vagas regionais (rural/outras cidades)

campeiro

campeiro (com experiência em inseminação)

trabalhador rural

motorista de caminhão (com experiência em basculante)

motorista de ônibus escolar (com curso)



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7H às 13h.