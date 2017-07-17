Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece oito vagas de emprego para hoje

casa do trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas em baixo:
*Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
consultor de vendas
projetista (arquiteto)
*Vagas regionais (rural/outras cidades)
campeiro
campeiro (com experiência em inseminação)
trabalhador rural
motorista de caminhão (com experiência em basculante)
motorista de ônibus escolar (com curso)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7H às 13h.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS