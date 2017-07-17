Frio chega com força a Aquidauana e temperatura chega a 7°C nesta segunda

O frio mais intenso deve durar pelo menos até quarta-feira (19) em Aquidauana, segundo os serviços de meteorologia. Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas e os termômetros marcam 7°C nesta segunda-feira (17). A máxima prevista para hoje é de 14°. Entre amanhã e quarta-feira, as mínimas devem ser de 5°C e 6°C, respectivamente, informa o Climatempo.

A previsão para hoje é de céu nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.A terça-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, prevê o Climatempo.

Nas demais regiões do Estado, amanhã, os termômetros chegam a marcar 3 °C e o tempo volta a ficar seco, com baixa umidade relativa do ar. Na quarta-feira (19), a previsão é de mínima de 4 °C e máxima de 29 °C.