Justiça do Trabalho de Aquidauana realiza leilão na próxima sexta-feira

A Justiça do Trabalho de Aquidauana, em conjunto com a leiloeira oficial Maria Fixer, realiza leilão no dia 21 de julho de 2017, a partir das 13h, na Câmara Municipal. No evento, serão leiloados terrenos, localizados em Aquidauana, veículos e outros bens. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms, ou então pelo 0800-707-9272.

O lote 001 é o de um terreno com área superior a 988 m², avaliado em quase R$ 9 mil. O lance mínimo foi estabelecido em pouco mais de R$ 55 mil. Os bens poderão ser parcelados, mediante a proposta por escrito ao juiz em até cinco dias antes do leilão, com sinal de 40%.