Sociedade Esportiva Guanandy pode tomar posse da área do Baixadão

A Sociedade Esportiva Guanandy, que há quase quatro décadas fomenta o esporte amador e promove projeto sociais no campo do Baixadão, pode assumir a posse sobre a área. Entretanto, para que isso aconteça é preciso que os lotes do terreno estejam regularizados, para que seja conduzida a desapropriação e a nova escrituração.



A medida foi proposta pelo vereador Edinho Grance ao Executivo Municipal. Segundo ele, a a instituição Guanandy não visa fins lucrativos e realiza campeonatos de várzea no município. "Há mais de 40 anos essa entidade esportiva, por meio de seus representantes e a comunidade do Guanandy, sempre zelaram pelo local", informou.



O vereador aguarda posicionamento da Prefeitura e espera que o seu pedido seja atendido por se tratar de interesse da população aquidauanense e, em especial, dos moradores do bairro.