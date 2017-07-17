Sociedade Esportiva Guanandy pode tomar posse da área do Baixadão

Aquidauana
Para que isso aconteça, é preciso que o terreno seja desapropriado
A Sociedade Esportiva Guanandy, que há quase quatro décadas fomenta o esporte amador e promove projeto sociais no campo do Baixadão, pode assumir a posse sobre a área. Entretanto, para que isso aconteça é preciso que os lotes do terreno estejam regularizados, para que seja conduzida a desapropriação e a nova escrituração.
A medida foi proposta pelo vereador Edinho Grance ao Executivo Municipal. Segundo ele, a a instituição Guanandy não visa fins lucrativos e realiza campeonatos de várzea no município. "Há mais de 40 anos essa entidade esportiva, por meio de seus representantes e a comunidade do Guanandy, sempre zelaram pelo local", informou.
O vereador aguarda posicionamento da Prefeitura e espera que o seu pedido seja atendido por se tratar de interesse da população aquidauanense e, em especial, dos moradores do bairro.
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