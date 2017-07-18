Aprovados em concurso são convocados e novos servidores tomam posse hoje

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro está realizando mais uma convocação para os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de 2016.

A convocação vale para os candidatos considerados aptos, através do edital nº 20/2017, publicado no Diário Oficial n° 769, publicado no dia 13 de junho, para nomeação e posse.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os convocados vão tomar posse no gabinete do Prefeito, que fica na rua Luiz da Costa Gomes nº 711, Vila Cidade Nova, hoje (18), às 9h, munidos dos documentos pessoais.