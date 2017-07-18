Frio continua e termômetro marca 5°C em Aquidauana

Aquidauana
O frio intenso continua em Aquidauana e Anastácio, com temperatura que variam entre 8°C e 9°C na manhã desta terça-feira (18). O dia começou com céu claro e o sol apareceu, mas não foi suficiente para espantar as baixas temperaturas.
O termômetro instalado na Praça dos Estudantes, em Aquidauana, chegou a marcar 5°C na nas primeiras horas do dia.
De acordo com o Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A máxima prevista para hoje é de 16°C. Para a quarta-feira (19), os termômetros devem marcar entre 5°C e 19°C.
Até o sábado (22), a previsão é de temperatura mais baixas, com mínima de 15°C, depois esquenta com máxima que pode chegar aos 30°C.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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