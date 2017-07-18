Palcos de eventos culturais, "Concha" e Praça dos Estudantes são revitalizadas

Aquidauana
Operários fazem a limpeza, pintura e troca de lâmpadas
A "Concha Acústica" e a Praça dos Estudantes passam por revitalização por parte da Prefeitura de Aquidauana, com pintura e troca das lâmpadas, melhorando a iluminação e aspecto no local que já serviu para realização de diversos eventos sociais e culturais na cidade.
A Prefeitura de Aquidauana através da Fundação de Cultura tem desenvolvido projetos voltados para os artesãos bem como para a juventude, visando promover o lazer e a cultura. A pedido do Prefeito Odilon, uma equipe está orçando o reparo no pavimento no interior da praça, danificado recentemente.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS