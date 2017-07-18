Palcos de eventos culturais, "Concha" e Praça dos Estudantes são revitalizadas

A "Concha Acústica" e a Praça dos Estudantes passam por revitalização por parte da Prefeitura de Aquidauana, com pintura e troca das lâmpadas, melhorando a iluminação e aspecto no local que já serviu para realização de diversos eventos sociais e culturais na cidade.

A Prefeitura de Aquidauana através da Fundação de Cultura tem desenvolvido projetos voltados para os artesãos bem como para a juventude, visando promover o lazer e a cultura. A pedido do Prefeito Odilon, uma equipe está orçando o reparo no pavimento no interior da praça, danificado recentemente.