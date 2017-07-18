Prefeitura de Aquidauana ganha mais 12 novos servidores

Mais 12 novos servidores tomaram posse no cargo, em cerimônia no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro na manhã desta terça-feira (18). Todos aprovados no concurso público realizado em 2016. Nesta nova chamada, tomaram posse vigias da Educação além de auxiliar de saúde bucal, agente administrativo, enfermeiros, cirurgião geral e auditor de Controle Interno 2.

Dando as boas-vindas aos servidores, o chefe do Executivo municipal pontuou a necessidade da dedicação e empenho de cada um para garantir que o município preste um serviço de qualidade para a população. "Serei servidor público por quatro anos e vocês por uma vida toda, por isso parabenizo a todos e reforço que contamos e muito com vocês para fazer de nossa gestão um marco na qualidade dos serviços prestados" afirmou.

Ao todo, 230 novos servidores tomaram posse no atual mandato, completando mais de 50% do total de vagas disponibilizadas preenchidas. “O prazo legal para convocação é de dois anos, mas estamos fazendo o possível para chamar a todos o mais rápido que pudermos”, informou o prefeito.