Vila São Pedro recebe obras de pavimentação asfáltica e drenagem

As ruas Bernardino Lopes e Antônio Quelho recebem as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. A previsão é que os trabalhos terminem em dezembro de 2017. As obras estão orçadas em quase R$ 1 milhão, incluindo recursos do governo federal e do governo do Estado – destinados ao município por meio de emendas parlamentares.

“Eu moro aqui fazem 22 anos e estou muito feliz com esse asfalto. Vai melhorar muito”, disse a moradora da rua Bernardino Lopes. Uma dessas emendas parlamentares foi indicação feita pelo deputado federal Mandetta (DEM), liberada em abril deste ano. A emenda foi pleiteada pelo ex-vereador Montana, à época de seu mandato. O total das obras é de R$ 953.735,27.