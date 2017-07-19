Estado contrata professores temporários para o Pronatec em Aquidauana

Educação
O cadastro é para as funções de coordenador técnico de curso, professor, supervisor de programa, orientador e auxiliar administrativo
A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu nesta quarta-feira (19) o cadastro reserva de profissionais para atuarem, em caráter temporário, no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), operacionalizado na Rede Estadual de Ensino, em 2017. Há vagas para Aquidauana.
O formulário de inscrição está disponível no site, no período de 19 a 21 de julho, devendo o interessado acessar o link do edital e seguir as instruções que constarão na tela. O cadastro é para as funções de coordenador técnico de curso, professor, supervisor de programa, orientador e auxiliar administrativo.
O edital completo, com as atribuições de cada função, escolas, municípios e cursos oferecidos pelo Pronatec está disponível no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (19.7).
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