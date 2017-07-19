Frio causa rompimento de cabo e moradores ficam sem luz

Aquidauana
Técnicos da Energisa trabalham na rua Roberto Scaff para reestabelecer o fornecimento
Crédito do vídeo: Redação
Muitos aquidauanenses ficaram sem luz nas primeiras horas desta quarta-feira (19), depois que um cabo da rede elétrica se rompeu, em virtude das baixas temperaturas registradas durante a madrugada. De acordo com os técnicos da concessionária de energia que abastece o município, a sensação térmica chegou a 0°C, e a retração dos cabos causo o rompimento.
Na manhã desta quarta-feira, a rua Roberto Scaff, esquina com rua 15 de Agosto, no bairro Alto, foi interditada para os reparos. O trecho que vai até a rua Duque de Caxias teve de fechado para que os técnicos da Energisa pudessem trabalhar.
Segundo as informações as informações da equipe que estava no local, as redes de alta e baixa tensão foram prejudicas pelo rompimento do cabo. O tempo previsto para o conserto da rede é de cerca de duas horas.
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