Incêndio em terreno baldio dá trabalho ao Corpo de Bombeiros

A equipe de Incêndio foi acionada para combater as chamas em um terreno baldio, no bairro Nova Aquidauana, onde esse tipo de incêndio teve um aumento considerável no último mês. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h57 desta terça-feira (18). De acordo com as informações compartilhadas pelos Bombeiros por meio de mensagens do WhatsApp, na área havia uma casa abandonada.

“É tempo de queimadas. Indiferentes aos prejuízos que a fumaça representa à saúde e ao meio ambiente e aos riscos que o fogo causa dentro das cidades, muitos mantêm o mau hábito de aproveitar o período de estiagem para limpar terrenos e eliminar o lixo acumulado, não se dando conta dos graves problemas causados por essas queimadas, sendo pela forma mais barata de limpeza do seu terreno utilizando a queima, ou por vandalismo”, registrou o Corpo de Bombeiros, em nota enviada à imprensa.

Os problemas respiratórios causados pela fumaça, ou agravados por ela, são extremamente prejudiciais principalmente a crianças e idosos, como por exemplo asma e bronquite. Além disso, o risco de atingir uma residência é muito grande, em virtude do tempo seco e frio, aliado aos ventos típicos da época, aumentam e agravam essas ocorrências. “Infelizmente, os moradores dessa área tiveram sua noite de descanso extremamente prejudicada”, finaliza a nota da Corporação.