Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:59

Buscar

Últimas notícias
X

Meio ambiente

Incêndio em terreno baldio dá trabalho ao Corpo de Bombeiros

Área no bairro Nova Aquidauana atingido pelo fogo tinha uma casa abandonada

Flavio Brito

Publicado em 19/07/2017 às 07:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe de Incêndio foi acionada para combater as chamas em um terreno baldio, no bairro Nova Aquidauana, onde esse tipo de incêndio teve um aumento considerável no último mês. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h57 desta terça-feira (18). De acordo com as informações compartilhadas pelos Bombeiros por meio de mensagens do WhatsApp, na área havia uma casa abandonada. 

“É tempo de queimadas. Indiferentes aos prejuízos que a fumaça representa à saúde e ao meio ambiente e aos riscos que o fogo causa dentro das cidades, muitos mantêm o mau hábito de aproveitar o período de estiagem para limpar terrenos e eliminar o lixo acumulado, não se dando conta dos graves problemas causados por essas queimadas, sendo pela forma mais barata de limpeza do seu terreno utilizando a queima, ou por vandalismo”, registrou o Corpo de Bombeiros, em nota enviada à imprensa. 

Os problemas respiratórios causados pela fumaça, ou agravados por ela, são extremamente prejudiciais principalmente a crianças e idosos, como por exemplo asma e bronquite. Além disso, o risco de atingir uma residência é muito grande, em virtude do tempo seco e frio, aliado aos ventos típicos da época, aumentam e agravam essas ocorrências. “Infelizmente, os moradores dessa área tiveram sua noite de descanso extremamente prejudicada”, finaliza a nota da Corporação.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo