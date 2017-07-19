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Sul-mato-grossenses sofrem com o frio e geada no sul do Estado

Morte no Capitan Bado, no Paraguai pode ser tido causado pelo frio

Flavio Brito

Publicado em 19/07/2017 às 09:13

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Crédito do vídeo: Redação

Os sul-mato-grossenses continuam tendo de lidar com as baixas temperaturas que atingem o Estado desde o início da semana. Os trabalhadores da Energisa em Bela Vista registraram o efeito da geada na viatura, mostrando em vídeo o gelo sobre a lataria do veículo. De acordo com o Inmet, a mínima nesta quarta-feira (19), foi 1ºC, com sensação térmica que supera os -10°C. 

No pátio da Energisa, em Aquidauana, os funcionários também registraram a camada de gelo sobre os carros. Nas fotos, uma das funcionarias retira o gelo do vidro de um dos carros.

Em Aquidauana, os moradores registraram o termômetro da Praça dos Estudantes marcando 0°C, por volta da meia-noite desta quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia registra mínima de 7°C e máxima de 20°C. As temperaturas devem subir a partir de sexta-feira (21).

O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 4,3°C em Campo Grande nesta terça-feira (18). Este é o novo recorde de frio para 2017 na Capital. O recorde anterior de menor temperatura em 2017 era 6,1°C, em 11 de junho. No ano passado, 2016, a menor temperatura em Campo Grande coincidentemente ocorreu no dia 18 de julho: 5,3°C. Esta foi a menor temperatura em Campo Grande desde 29 de agosto de 2013, quando a temperatura baixou para 3,1°C.

O Inmet emitiu alerta para perigo de declínio de temperatura até a quarta-feira. A massa fria e seca de ar pode provocar geada ao amanhecer no sudeste, sudoeste, sul e centro, mas, durante o dia o sol volta a aparecer. A umidade relativa do ar volta a cair, podendo ficar abaixo de 15% no centro-sul.

As chances de geada continuam hoje, quando as temperaturas voltam a subir lentamente. O fim de semana ainda deve ter mínimas de 11°C no sábado (22) e de 16°C no domingo (23), conforme a meteorologia.

O frio intenso, que atingiu Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (18) e provocou geadas e temperaturas negativas, pode ter causado a morte de um paraguaio em Capitan Bado, cidade paraguaia vizinha a Coronel Sapucaia. De acordo com o G1, o homem foi encontrado pela manhã, vestindo apenas camisa de manga curta e shorts. Ele foi identificado como Fabriciano Flecha Rodriguez. Segundo informações da polícia paraguaia, a causa mais provável para a morte é hipotermia. O caso é investigado.

A região sul de Mato Grosso do Sul registrou a mínima do estado, com -0,7°C e sensação térmica de -10°C, segundo o meteorologista Natálio Abrahão Filho, ouvido pelo G1. A geada marcou presença em pelo menos 13 municípios sul-mato-grossenses. O fenômeno foi mais forte em Amambai, Bela Vista, Dourados, Itaquiraí, Juti, Ponta Porã, Sete Quedas e Sidrolândia; e mais leve em Campo Grande, Jardim, Maracaju, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.

 

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