Casa do Trabalhador de Aquidauana ficará fechada nesta quinta-feira

Os servidores da Prefeitura de Aquidauana que atuam na Casa do Trabalhador não atenderão ao público nesta quinta-feira (20), em virtude da participação na 11° Conferência Municipal de Assistência Social, que ocorre no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Aquidauana.

Por meio de comunicado enviado à imprensa, a prefeitura informou que a Casa do Trabalhador retoma o expediente amanhã (21). A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.