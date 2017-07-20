Casa do Trabalhador de Aquidauana ficará fechada nesta quinta-feira

Aquidauana
Servidores deixam de atender ao público para cumprir expediente em Conferência Municipal de Assistência Social
Os servidores da Prefeitura de Aquidauana que atuam na Casa do Trabalhador não atenderão ao público nesta quinta-feira (20), em virtude da participação na 11° Conferência Municipal de Assistência Social, que ocorre no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Aquidauana.
Por meio de comunicado enviado à imprensa, a prefeitura informou que a Casa do Trabalhador retoma o expediente amanhã (21). A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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