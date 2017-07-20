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Celebração

Comandante do 9º BE Cmb é o homenageado com festa surpresa

Comandados do tenente-coronel Fábio Batista Bogoni celebraram seu aniversário no Batalhão

Flavio Brito

Publicado em 20/07/2017 às 14:11

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O comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Batalhão Carlos Camisão, tenente-coronel Fábio Batista Bogoni comemorou idade nova nesta quarta-feira (20). O tenente-coronel recebeu os cumprimentos de seus comandados e amigos, que lhe preparam uma festa surpresa. Gremista fanático, Bogoni foi agraciado com um bolo com o escudo do time do coração e muito presentes personalizados para lembra-lo da paixão pelo time gaúcho. 

Emocionando, o comandante do 9º BE Cmb agradeceu as homenagens, com uma mensagem dedicada aos amigos e companheiros de Batalhão. “Dizem que o Comandante nunca deve ser surpreendido. Entretanto, confesso que dessa vez eu fui, mas por uma boa causa. Meus comandados e amigos do tênis fizeram uma festa surpresa de aniversário para mim no salão de festas da Área de Lazer Carlos Camisão. Mais do que feliz, sou um abençoado em comandar tão glorioso Batalhão e de ter amigos verdadeiros. Sensibilizado agradeço a todos pela iniciativa, e a Deus e a minha família por mais um ano de vida”.

Na noite de ontem, a família também organizou uma comemoração para marcar a data tão especial. O tenente-coronel Bogoni recebeu parentes e amigos para celebrar a vida e receber os votos de que o tem em mais alta estima. “Agradeço a todos pela companhia extremamente agradável na noite de ontem, por ocasião da festa em comemoração a passagem da minha data natalícia. Sou um felizardo em ter amigos verdadeiros como vcs. Muito obrigado pelo apoio de sempre, e até uma próxima se Deus quiser. Forte abraço”, disse o comandante do 9º BE Cmb.

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