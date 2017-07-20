Morador de rua é preso em flagrante por furto de bicicleta em Aquidauana

Morador de rua de 45 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, depois de furtar uma bicicleta na região central de Aquidauana, perto de um supermercado, na manhã desta quinta-feira. A vítima, de 59 anos, acionou a PM e passou informações sobre o suspeito.



Com base no relato de testemunhas, os policiais encontraram o suposto autor. Ele então confessou o furto e disse que havia escondido a bicicleta nas proximidades da Univesidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O pertence foi recuperado e o homem levado à delegacia.