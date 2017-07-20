Morador de rua é preso em flagrante por furto de bicicleta em Aquidauana

Flagrante
Pertence foi recuperado perto do campus da UFMS
Morador de rua de 45 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, depois de furtar uma bicicleta na região central de Aquidauana, perto de um supermercado, na manhã desta quinta-feira. A vítima, de 59 anos, acionou a PM e passou informações sobre o suspeito.
Com base no relato de testemunhas, os policiais encontraram o suposto autor. Ele então confessou o furto e disse que havia escondido a bicicleta nas proximidades da Univesidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O pertence foi recuperado e o homem levado à delegacia.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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