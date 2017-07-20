Movimento contra aborto organiza evento para o mês de outubro



Os organizadores da 4ª Marcha pela Vida estiveram nesta quinta-feira (20), na Prefeitura de Aquidauana, tratando do apoio do Governo Municipal para o evento, que contará com a participação efetiva das secretarias e fundações municipais.

A Marcha pela Vida é anualmente organizada pelo comitê Municipal em Defesa da Vida – Brasil sem aborto, integrado por representantes de diversos segmentos organizados da sociedade, que levantam a bandeira da VIDA desde a concepção até a morte natural com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de garantir a vida mesmo antes do nascimento e contra a legalização do aborto no país.



Em 2016 o evento passou a fazer parte do calendário oficial de eventos do município. Neste ano de 2017 a Marcha pela Vida será realizada no dia 07 de outubro, com início marcado par as 08:30h na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição.