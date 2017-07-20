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Projeto para crianças e adolescentes “Férias na Biblioteca” termina amanhã

Flavio Brito

Publicado em 20/07/2017 às 13:47

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A Biblioteca Pública Municipal de Aquidauana promove o projeto “Férias na Biblioteca”. De acordo com as informações divulgadas pela Fundação de Cultura e Turismo, serão ao todo 11 dias de programação especial voltada às crianças e adolescentes na Biblioteca Pública Municipal de Aquidauana. Haverá diversas atrações, entre elas, oficina de pintura, sessões de cinema infantil, brincadeiras, poesia, rodas de leitura e outras atividades. 

A Biblioteca Municipal de Aquidauana fica localizada na Praça dos Estudantes e as atividades do projeto de férias serão realizada das 9h às 11h, até o dia 21 de julho. O projeto é coordenado pela bibliotecária Ana Maria Cipro e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo e do gabinete municipal. 

“Durante o Férias na Biblioteca as crianças e adolescentes terão a oportunidade na biblioteca um espaço totalmente preparado para diverti-las e educá-las, com atividades lúdicas e socializantes. Convidamos os papais e mamães para trazerem seus filhos para participarem do projeto Férias na Biblioteca”, conclamou a bibliotecária Ana Maria Cipro.

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