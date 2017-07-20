Simted recebe a 11° Conferência Municipal de Assistência Social de Aquidauana

O Conselho Municipal de Assistência Social e a Prefeitura M de Aquidauana, por meio da Gerência de Desenvolvimento Social Economia Solidária, realizam a 11° Conferência Municipal de Assistência Social, que no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Aquidauana (Simted) nesta quinta-feira (20).

Este ano, a conferência conta com uma novidade com a palestra magna ministrada pelo Procurador de Justiça de Ponta Porã Dr. Gabriel da Costa Rodrigues Alves, com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”.

Confira a programação:



8h: acolhida e Coffe Break

9h: Palestra Magna com o Dr. Gabriel da Costa Rodrigues Alves - Promotor de Justiça de Ponta Porã

10h: Debate

10h30: Apresentação dos eixos

10h45: Oficina e elaboração de propostas

11h: Intervalo para o almoço

13h: Aprovação das propostas

14h30: Eleição dos Delegados

15h30: Aprovação de moções

16h: Avaliações

17h: Entrega de certificados e encerramento