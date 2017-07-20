Simted recebe a 11° Conferência Municipal de Assistência Social de Aquidauana

Aquidauana
O Conselho Municipal de Assistência Social e a Prefeitura M de Aquidauana, por meio da Gerência de Desenvolvimento Social Economia Solidária, realizam a 11° Conferência Municipal de Assistência Social, que no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Aquidauana (Simted) nesta quinta-feira (20).
Este ano, a conferência conta com uma novidade com a palestra magna ministrada pelo Procurador de Justiça de Ponta Porã Dr. Gabriel da Costa Rodrigues Alves, com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”.
Confira a programação:
8h: acolhida e Coffe Break
9h: Palestra Magna com o Dr. Gabriel da Costa Rodrigues Alves - Promotor de Justiça de Ponta Porã
10h: Debate
10h30: Apresentação dos eixos
10h45: Oficina e elaboração de propostas
11h: Intervalo para o almoço
13h: Aprovação das propostas
14h30: Eleição dos Delegados
15h30: Aprovação de moções
16h: Avaliações
17h: Entrega de certificados e encerramento
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS