Comerciante de Aquidauana perde R$ 3 mil em golpe do falso sequestro

Estelionato
Vítima acreditou na história de que uma das filhas era mantida refém e depositou R$ 7.200, mas conseguiu bloquear R$ 4.200
Comerciante de 57 anos morador em Aquidauana perdeu R$ 3 mil no golpe do falso sequestro de filhos, ontem. O prejuízo só não foi maior porque o gerente da conta bancária dele conseguiu bloquear parte do montante depositado aos criminosos.
Segundo boletim de ocorrência, o homem estava em seu estabelecimento no centro da cidade, quando recebeu ligação de desconhecidos dizendo que estavam com uma de suas filhas como refém, e que exigiam R$ 50 mil em dinheiro para resgate.
Preocupado, o homem foi a uma agência da Caixa Econômica Federal e depositou R$ 7.200 aos desconhecidos. Logo em seguida, percebeu que R$ 3 mil foram sacados e então desconfiou se tratar de um golpe. Ele então avisou o gerente que bloqueou o resto do dinheiro a tempo.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS