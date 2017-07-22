Comerciante de Aquidauana perde R$ 3 mil em golpe do falso sequestro

Comerciante de 57 anos morador em Aquidauana perdeu R$ 3 mil no golpe do falso sequestro de filhos, ontem. O prejuízo só não foi maior porque o gerente da conta bancária dele conseguiu bloquear parte do montante depositado aos criminosos.



Segundo boletim de ocorrência, o homem estava em seu estabelecimento no centro da cidade, quando recebeu ligação de desconhecidos dizendo que estavam com uma de suas filhas como refém, e que exigiam R$ 50 mil em dinheiro para resgate.



Preocupado, o homem foi a uma agência da Caixa Econômica Federal e depositou R$ 7.200 aos desconhecidos. Logo em seguida, percebeu que R$ 3 mil foram sacados e então desconfiou se tratar de um golpe. Ele então avisou o gerente que bloqueou o resto do dinheiro a tempo.