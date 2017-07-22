Estado publica edital com relação de inscritos no cadastro de reserva de professores

Educação
Relação consta em suplemento do Diário Oficial
A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou um suplemento no Diário Oficial de ontem com o edital n. 11/2017, com a relação nominal dos professores cadastrados para atribuição de aulas temporárias nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, em projetos e programas educacionais, para o segundo semestre de 2017. A relação completa está disponível no Suplemento SED no Diário Oficial n. 9.455.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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