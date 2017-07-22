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Governo licita ponte de 40 metros de comprimento na MS-450 em Aquidauana

O projeto da travessia foi encaminhado para licitação, mas a estimativa é de que sejam investidos R$ 1,7 milhão na obra

Luiz Guido Junior

Publicado em 22/07/2017 às 17:08

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A segunda semana da série especial sobre pontes começa com informações sobre obras em Aquidauana. O Governo do Estado vai construir uma ponte de concreto de 40 metros de comprimento por 10 de largura sobre o córrego das Antas, na MS-450 em Aquidauana – município considerado portal para o Pantanal junto com Anastácio. O projeto da travessia foi encaminhado para licitação, mas a estimativa é de que sejam investidos R$ 1,7 milhão na obra.

A construção, para o governador Reinaldo Azambuja, objetiva o desenvolvimento e o progresso da região. “Pontes são alternativas de transporte e produção”, afirma o gestor. Segundo ele, o Estado prevê investimentos de mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Dessas 90 pontes, 31 já entregamos, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação. Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul. Isso significa desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre nossos municípios”, pontuou o governador.

Regiões

As pontes pensadas pelo Governo do Estado para promover a integração dos municípios vão atender várias regiões do Estado. Na região de Campo Grande são beneficiados os municípios de Corguinho e Dois Irmãos do Buriti. Na Grande Dourados são contemplados Caarapó, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Maracaju e Rio Brilhante. No Bolsão são beneficiados Cassilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Paranaíba. Na região do Cone Sul, estão relacionados Eldorado, Iguatemi, Japorã, Juti e Naviraí.

Na região do Pantanal, os municípios irmãos Anastácio e Aquidauana são contemplados. Na região Leste as pontes de concreto chegam a Batayporã, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul. Já na Norte Camapuã, Costa Rica, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso são atendidos. Na região Sudoeste são contemplados os municípios de Bela Vista, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque. E, na região Sul Fronteira são Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

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