População carente de Aquidauana recebe milhares de cobertores doados hoje

A população carente de Aquidauana recebe neste sábado milhares de cobertores gratuitos, adquiridos pela prefeitura e por meio da Campanha do Agasalho 2017, promovida com diversas parcerias entre instituições públicas e privadas. Apesar de a temperatura ter aumentado, o frio que passou pela cidade nesta semana coloca as autoridades e entidades assistencialistas em alerta.



A Legião da Boa Vontade (LBV) também está doando 200 cobertores para atender a população indígena. Ao todo, 3.550 cobertores serão distribuídos nesta grande ação, que se inicia neste final de semana e deve ser concluída até a próxima semana.

Confira o cronograma de estrega para este final de semana:

Dia 22 de Julho

09h: Telecentro no bairro Nova Aquidauana (Nova Aquidauana, vila Trindade, vila Bancária, bairro Alto, Cidade Nova, Cristovão I, II e III, vila Paraíso, Colônia Buriti)



10h: Escola CAIC ( São Pedro, vila Eliane e Fragelli, Morrinho, Ovidio Costa I, II e III, Vila Pinheiro, Arara Azul, Jardim Aeroporto, Exposição, Chapecoense)



11h: SCFV Urbano ( Vila Quarenta, Princesa do Sul, Santa Terezinha, São Cristóvão, São Francisco, bairro da Serraria, Guanandy, Conjunto Dona Nenê)