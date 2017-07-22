População carente de Aquidauana recebe milhares de cobertores doados hoje

Solidariedade
Cobertores foram adquiridos pela prefeitura e por meio da campanha do agasalho
A população carente de Aquidauana recebe neste sábado milhares de cobertores gratuitos, adquiridos pela prefeitura e por meio da Campanha do Agasalho 2017, promovida com diversas parcerias entre instituições públicas e privadas. Apesar de a temperatura ter aumentado, o frio que passou pela cidade nesta semana coloca as autoridades e entidades assistencialistas em alerta.
A Legião da Boa Vontade (LBV) também está doando 200 cobertores para atender a população indígena. Ao todo, 3.550 cobertores serão distribuídos nesta grande ação, que se inicia neste final de semana e deve ser concluída até a próxima semana.
Confira o cronograma de estrega para este final de semana:
Dia 22 de Julho
09h: Telecentro no bairro Nova Aquidauana (Nova Aquidauana, vila Trindade, vila Bancária, bairro Alto, Cidade Nova, Cristovão I, II e III, vila Paraíso, Colônia Buriti)
10h: Escola CAIC ( São Pedro, vila Eliane e Fragelli, Morrinho, Ovidio Costa I, II e III, Vila Pinheiro, Arara Azul, Jardim Aeroporto, Exposição, Chapecoense)
11h: SCFV Urbano ( Vila Quarenta, Princesa do Sul, Santa Terezinha, São Cristóvão, São Francisco, bairro da Serraria, Guanandy, Conjunto Dona Nenê)
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS