Talita, de Aquidauana, e Larissa superam alemãs e compatriotas



A dupla da sul-mato-grossense Talita com a capixaba Larissa está na final da etapa de Olsztyn, na Polônia, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Neste sábado (22), a parceria passou por alemãs e brasileiras na busca pelo tricampeonato no país europeu, onde foram campeãs em 2014 e 2015.

Talita e Larissa abriram o dia com vitória sobre Julia Sude e Chantal Laboureur por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/18, pelas quartas de final. Na sequência, garantiram acesso à decisão ao bater Ágatha e Duda na semifinal, também por 2 a 0 (21/19 e 24/22).

Neste domingo (23), a dupla da aquidauanense enfrenta as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, às 7h35min (MS), na disputa pelo ouro. Será o segundo encontro entre os dois times - as brasileiras venceram o primeiro, no Major Series de Gstaad, na Suíça. As duas equipes chegam invictas à final, com cinco vitórias em cinco jogos.

Já Ágatha e Duda enfrentarão as norte-americanas Kerri Walsh, tricampeã olímpica e bronze nos Jogos do Rio 2016, e sua nova parceira, Nicole Branagh.

Entre os homens, o Brasil se despediu da competição com a eliminação de Alison e Bruno Schmidt, que foram superados por 2 a 0 (21/17 e 21/18) pelos russos Oleg Stoyanovskiy e Artem Yarzutkin, nas oitavas de final.

A etapa da Polônia distribui 300 mil dólares (R$ 937,5 mil) em prêmios aos atletas, além de 800 pontos à dupla campeã. O torneio é o último desafio antes do Campeonato Mundial de vôlei de praia, realizado a cada dois anos e que será disputado em Viena, na Áustria, em agosto.