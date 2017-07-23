Bandidos arrombam casa em reforma e furtam fios pela segunda vez

Aquidauana
Imóvel tinha sido invadido de forma semelhante na semana passada
Imóvel que está em reforma no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, foi invadido na madrugada entre sexta-feira em sábado, oportunidade em que criminosos furtaram vários fios que seriam empregados nas instalações elétricas do local.
A vítima, um homem de 51 anos morador em Cipolândia, denunciou à Polícia Civil que é o dono da casa e que, por volta das 7 horas da manhã de ontem, ao vistoriar a obra, percebeu que a porta de metal estava arrombada e que os fios desapareceram. Há uma semana ocorreu outra invasão, em que foram levados extensão elétrica e mais fios.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS