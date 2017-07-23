Bandidos arrombam casa em reforma e furtam fios pela segunda vez

Imóvel que está em reforma no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, foi invadido na madrugada entre sexta-feira em sábado, oportunidade em que criminosos furtaram vários fios que seriam empregados nas instalações elétricas do local.



A vítima, um homem de 51 anos morador em Cipolândia, denunciou à Polícia Civil que é o dono da casa e que, por volta das 7 horas da manhã de ontem, ao vistoriar a obra, percebeu que a porta de metal estava arrombada e que os fios desapareceram. Há uma semana ocorreu outra invasão, em que foram levados extensão elétrica e mais fios.