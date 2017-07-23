Embriagado, interno do semiaberto desobedece e ameaça agentes penitenciários

Homem de 38 anos que cumpre pena no estabelecimento de regime semiaberto de Aquidauana foi denunciado por desacato, na noite de ontem.

Conforme boletim de ocorrência, o autor chegou ao local embriagado e começou a causar confusão, desobedecendo e ameaçando os agentes penitenciários que precisaram chamar apoio da Polícia Militar.

Entretanto, quando a PM chegou ao local os próprios servidores já haviam o imobilizado. Por conta dos atos, o homem pode perder o benefício do semiaberto.