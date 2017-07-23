Embriagado, interno do semiaberto desobedece e ameaça agentes penitenciários

Desacato
Servidores tiveram que pedir ajuda para a Polícia Militar
Homem de 38 anos que cumpre pena no estabelecimento de regime semiaberto de Aquidauana foi denunciado por desacato, na noite de ontem.
Conforme boletim de ocorrência, o autor chegou ao local embriagado e começou a causar confusão, desobedecendo e ameaçando os agentes penitenciários que precisaram chamar apoio da Polícia Militar.
Entretanto, quando a PM chegou ao local os próprios servidores já haviam o imobilizado. Por conta dos atos, o homem pode perder o benefício do semiaberto.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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