Mulher tem celular furtado do bolso traseiro do short em Aquidauana

Mulher de 27 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o furto do aparelho de celular ocorrido no sábado, dentro de um supermercado localizado na Vila Santa Terezinha. A vítima chegou a conversar com o suspeito por telefone, mas ele não devolveu o objeto como prometido.



Conforme relatado, a vítima disse que entrou no mercado com o celular no bolso traseiro do short. O local estava movimentado e ela só percebeu que o telefone havia desaparecido quando estava entrando no carro, para ir embora. Ela então pegou outro aparelho e telefonou para seu número.



O suspeito, com voz masculina, atendeu e chegou a se comprometer em devolver o celular, mas não apareceu no local combinado. Depois disso, ele deixou de atender outras ligações. O caso é investigado.