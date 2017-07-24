Associação de Moradores da Vila Pinheiro elege nova diretoria

Aquidauana
Chapa liderada por Cleber Tá Ligado vai dirigir a entidade que representa mais três comunidades da região
A Associação de Moradores da Vila Pinheiro tem uma nova diretoria, a chapa “Amor pela Pinheiro” foi eleita em votação realizada neste domingo (23). De acordo com as informações divulgadas pelos representantes da chapa vencedora, a associação representa ainda os moradores das vilas Chapecoense, Bertolino e Aeroporto.
A nova diretoria recebeu 105 votos do total de 208 moradores que participaram do pleito e elegeram Cleber Tá Ligado como presidente, e Paulo César é o vice-presidente.
A eleição contou ainda com a chapa de Francisco (Chiquinho, filho do Nhé). Apenas duas chapas concorreram pela diretoria da Associação de Moradores da Vila Pinheiro.
*Matéria alterada às 11h12 para a correção de informações
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